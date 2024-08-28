КАБом по центру міста на Харківщині вдарила армія РФ, є поранені
КАБом росіяни вдарили по Куп’янську. Пошкоджено приміщення мерії.
“Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації“, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, напередодні близько 22 години 27 серпня військові РФ завдали удару двома ракетами Х-59 по Ізюму. Постраждали 12 цивільних, серед яких п’ять дітей віком від 3 до 16 років. Пошкоджені 15 прилеглих до місць “прильотів” будинків. Поліція опублікувала фото наслідків удару.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, куп'янск, новини Харкова, поранені, прилет, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 17:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КАБом росіяни вдарили по Куп’янську. Пошкоджено приміщення мерії".