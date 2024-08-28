КАБом по центру города на Харьковщине ударила армия РФ, есть раненые
КАБом россияне ударили по Купянску. Повреждены помещения мэрии.
«Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска. К этой минуте известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждены помещения городской администрации», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, накануне около 22 часов 27 августа военные РФ нанесли удар двумя ракетами Х-59 по Изюму. Пострадали 12 гражданских, среди которых пять детей в возрасте от 3 до 16 лет. Повреждены 15 прилегающих к местам «прилетов» домов. Полиция опубликовала фото последствий удара.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, купянск, новости Харькова, поранені, прилет, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 17:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КАБом россияне ударили по Купянску. Повреждены помещения мэрии".