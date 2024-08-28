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По Изюму ударили Х-59, за сутки на Харьковщине — погибший и 23 пострадавших

Происшествия 08:50   28.08.2024
Елена Нагорная
По Изюму ударили Х-59, за сутки на Харьковщине — погибший и 23 пострадавших

По Изюму, по данным полиции, вечером 27 августа военные РФ нанесли удар двумя ракетами Х-59. Всего за минувшие сутки на Харьковщине от обстрелов один человек погиб и еще 23 пострадали.

По информации главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко и начальника ХОВА Олега Синегубова:

— В 22:43 в результате обстрела с. Пятигорское Изюмского района горела автотехника. Пострадала 52-летняя женщина.

— В 22:05 военные РФ нанесли удар двумя ракетами Х-59 по городу Изюм. Пострадали 12 гражданских, среди которых пять детей в возрасте от 3 до 16 лет. Повреждены 15 прилегающих к местам «прилетов» домов.

— В 18:30 в результате обстрела поселка Казачья Лопань пострадал 42-летний мужчина.

— В 10:44 в с. Циркуны в результате обстрела повреждены шесть частных домов, три хозяйственные постройки, две машины и ЛЭП. Получила ранения 37-летняя женщина.

— В 9:35 враг нанес удары по городу Богодухов из РСЗО «Торнадо-С» с кассетными снарядами. Под обстрел попали люди, которые находились на автобусной остановке. Погиб мужчина, еще восемь жителей пострадали. Повреждено нежилое здание, микроавтобус, автомобили, помещение кафе, частные дома, хозяйственные постройки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Изюму, по данным полиции, вечером 27 августа военные РФ нанесли удар двумя ракетами Х-59. Всего за минувшие сутки на Харьковщине от обстрелов один человек погиб и еще 23 пострадали".