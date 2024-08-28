По Ізюму вдарили Х-59, за добу на Харківщині – загиблий і 23 постраждалих
По Ізюму, за даними поліції, увечері 27 серпня військові РФ завдали удару двома ракетами Х-59. Усього за минулу добу на Харківщині від обстрілів одна людина загинула та ще 23 постраждали.
За інформацією голови ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка та начальника ХОВА Олега Синєгубова:
– О 22:43 внаслідок обстрілу с. П’ятигірське Ізюмського району горіла автотехніка. Постраждала 52-річна жінка.
– О 22:05 військові РФ завдали удару двома ракетами Х-59 по місту Ізюм. Постраждали 12 цивільних, серед яких п’ять дітей віком від 3 до 16 років. Пошкоджені 15 прилеглих до місць “прильотів” будинків.
– О 18:30 внаслідок обстрілу селища Козача Лопань постраждав 42-річний чоловік.
– О 10:44 у с. Циркуни внаслідок обстрілу пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, дві машини та ЛЕП. Постраждала 37-річна жінка.
– О 9:35 ворог завдав ударів по місту Богодухів із РСЗВ «Торнадо-С» касетними снарядами. Під обстріл потрапили люди, які перебували на автобусній зупинці. Загинув 72-річний чоловік, ще вісім мешканців постраждали. Пошкоджені нежитлова будівля, мікроавтобус, автомобілі, приміщення кафе, приватні будинки, господарські споруди.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, Богодухов, Владимир Тимошко, обстріли, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 08:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Ізюму, за даними поліції, увечері 27 серпня військові РФ завдали удару двома ракетами Х-59. Усього за минулу добу на Харківщині від обстрілів одна людина загинула та ще 23 постраждали.".