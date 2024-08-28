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Ворог ударив із «Торнадо» по Ізюму на Харківщині – 12 постраждалих

Події 07:33   28.08.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив із «Торнадо» по Ізюму на Харківщині – 12 постраждалих

12 людей постраждали через обстріл міста Ізюм із РСЗВ «Торнадо» близько 22-ї години 27 серпня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

Одну людину ушпиталили, дві особи отримали легкі поранення, ще дві, серед яких 13-річна дитина, – порізи кінцівок. У сімох мешканців, серед яких четверо дітей трьох, п’яти, восьми та 16 років, — гостра реакція на стрес.

Читайте також: Головні новини Харкова 27.08: удар по зупинці у Богодухові, незабаром до школи

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 людей постраждали через обстріл міста Ізюм із РСЗВ «Торнадо» близько 22-ї години 27 серпня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".