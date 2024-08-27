Головні новини Харкова 27 серпня: наліт “шахедів”, затримуються потяги
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:59
Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ
“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. Серед потягів, що йдуть з найбільшими затримками, залізничники назвали два харківських:
🚊 64 Львів – Харків +7:44
🚊 18 Ужгород – Харків +5:06
Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:
🚊 17 Харків – Ужгород
🚊 93 Харків – Хелм
07:16
Росіяни здійснили другий поспіль масований ракетно-дроновий удар по Україні
Повітряна тривога на Харківщині була актуальна практично всю ніч. Її оголосили о 23:16, а о 00:10 дали короткий відбій – до 00:47. З того часу тривогу не скасовували. Ще з 22 години 26 серпня над Україною фіксують російські “шахеди”. Безпілотники спочатку з’явилися на півдні країни. А о 22:20 ще одна група залетіла через Сумську область на північ та в центр. Тривалий час Харківщину безпілотники “ігнорували”. Однак о 03:18 небезпека виникла не лише для Харківської області, а й для всієї країни – злетів російський МіГ-31К, носій ракети “Кинджал”. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.
О 03:59 у повітря піднялися Ту-95МС.
А потім “шахеди” досягли Харківської області.
Російські ракети почали з’являтися в повітряному просторі України близько п’ятої ранку. Про небезпеку ПС ЗСУ попереджали здебільшого центральні області країни (Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку) та Київ. Ситуація залишається неспокійною: о 06:31 “шахеди” ще були над територією Харківської області.
Повітряна тривога є актуальною і станом на 07:16 ранку.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".