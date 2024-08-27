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Головні новини Харкова 27 серпня: наліт “шахедів”, затримуються потяги

Події 07:59   27.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 27 серпня: наліт “шахедів”, затримуються потяги Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:59

Потяги до Харкова та з Харкова сьогодні затримуються: дані УЗ

“Укрзалізниця” повідомила, що протягом дня 27 серпня ще відчуватиметься вплив на графік руху масованого ракетно-дронового удару по енергетиці України. Серед потягів, що йдуть з найбільшими затримками, залізничники назвали два харківських:

🚊 64 Львів – Харків +7:44
🚊 18 Ужгород – Харків +5:06

Ця затримка змінить і графік відправлення зворотних рейсів протягом дня. Уже зараз прогнозують, що мінімум на годину пізніше виїдуть потяги:

🚊 17 Харків – Ужгород
🚊 93 Харків – Хелм

07:16

Росіяни здійснили другий поспіль масований ракетно-дроновий удар по Україні

Повітряна тривога на Харківщині була актуальна практично всю ніч. Її оголосили о 23:16, а о 00:10 дали короткий відбій – до 00:47. З того часу тривогу не скасовували. Ще з 22 години 26 серпня над Україною фіксують російські “шахеди”. Безпілотники спочатку з’явилися на півдні країни. А о 22:20 ще одна група залетіла через Сумську область на північ та в центр. Тривалий час Харківщину безпілотники “ігнорували”. Однак о 03:18 небезпека виникла не лише для Харківської області, а й для всієї країни – злетів російський МіГ-31К, носій ракети “Кинджал”. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.

О 03:59 у повітря піднялися Ту-95МС.

А потім “шахеди” досягли Харківської області.

Російські ракети почали з’являтися в повітряному просторі України близько п’ятої ранку. Про небезпеку ПС ЗСУ попереджали здебільшого центральні області країни (Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку) та Київ. Ситуація залишається неспокійною: о 06:31 “шахеди” ще були над територією Харківської області.

Повітряна тривога є актуальною і станом на 07:16 ранку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".