Главные новости Харькова 27 августа: налет «шахедов», задерживаются поезда

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:59

Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ

«Укрзалізниця» сообщила, что в течение дня 27 августа еще будет ощущаться влияние на график движения массированного ракетно-дронового удара по энергетике Украины. Среди поездов, которые идут с наибольшими задержками, железнодорожники назвали два харьковских:

🚊 64 Львов — Харьков +7:44

🚊 18 Ужгород – Харьков +5:06

Эта задержка в свою очередь изменит и график отправки обратных рейсов в течение дня. Уже сейчас прогнозируют, что минимум на час позже выедут поезда:

🚊 17 Харьков – Ужгород

🚊 93 Харьков — Хелм

07:16

Россияне совершили второй подряд массированный ракетно-дроновый удар по Украине

Воздушная тревога в Харьковской области была актуальна практически всю ночь. Ее объявили в 23:16, а в 00:10 дали короткий отбой — до 00:47. С тех пор тревогу не отменяли. Еще с 22 часов 26 августа над Украиной фиксируют российские «шахеды». Беспилотники изначально появились на юге страны. А в 22:20 еще одна группа залетела через Сумскую область на север и в центр. Длительное время Харьковщину беспилотники «игнорировали». Однако в 03:18 опасность возникла не только для Харьковской области, но для всей страны — взлетел российский МиГ-31К, носитель ракеты «Кинжал». Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.

В 03:59 в воздух поднялись Ту-95МС.

А следом «шахеды» достигли Харьковской области.

Российские ракеты стали появляться в воздушном пространстве Украины около пяти утра. Об опасности ВС ВСУ предупреждали в основном центральные области страны (Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую) и Киев. Обстановка остается неспокойной: в 06:31 «шахеды» все еще были над территорией Харьковской области.

Воздушная тревога актуальна и по состоянию на 07:16 утра.