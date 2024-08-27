Упавшего на рельсы в метро Харькова пассажира передали медикам: поезда поехали
Движение по Салтовской линии метрополитена в Харькове возобновили в обычном режиме до закрытия подземки.
Об этом пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила в Telegram в 21:21.
«Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Академика Павлова», передали медикам для оказания неотложной помощи», — говорится в публикации.
Напомним, в 20:30 в Харьковском горсовете сообщили, что на станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы. Как уточнили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», движение поездов по Салтовской линии временно выполнялось на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и в обратном направлении. Станция «Академика Павлова» была временно закрыта.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: движение, КП "Харьковский метрополитен", рух, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение по Салтовской линии метрополитена в Харькове возобновили в обычном режиме до закрытия подземки.".