Упавшего на рельсы в метро Харькова пассажира передали медикам: поезда поехали

Движение по Салтовской линии метрополитена в Харькове возобновили в обычном режиме до закрытия подземки.

Об этом пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила в Telegram в 21:21.

«Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Академика Павлова», передали медикам для оказания неотложной помощи», — говорится в публикации.

Напомним, в 20:30 в Харьковском горсовете сообщили, что на станции метро «Академика Павлова» человек упал на рельсы. Как уточнили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», движение поездов по Салтовской линии временно выполнялось на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и в обратном направлении. Станция «Академика Павлова» была временно закрыта.