Пасажира, який упав на рейки в метро Харкова, передали медикам: поїзди поїхали

Рух Салтівською лінією метрополітену в Харкові відновили у звичайному режимі до закриття підземки.

Про це пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила у телеграмі о 21:21.

“Пасажира, що впав на колію на станції «Академіка Павлова», передали медикам для надання невідкладної допомоги”, – йдеться в публікації.

Нагадаємо, о 20:30 у Харківській міськраді повідомили, що на станції метро “Академіка Павлова” людина впала на рейки. Як уточнили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен», рух поїздів Салтівською лінією тимчасово виконувався на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотному напрямку. Станція «Академіка Павлова» була тимчасово закрита.