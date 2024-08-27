Пасажира, який упав на рейки в метро Харкова, передали медикам: поїзди поїхали
Рух Салтівською лінією метрополітену в Харкові відновили у звичайному режимі до закриття підземки.
Про це пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила у телеграмі о 21:21.
“Пасажира, що впав на колію на станції «Академіка Павлова», передали медикам для надання невідкладної допомоги”, – йдеться в публікації.
Нагадаємо, о 20:30 у Харківській міськраді повідомили, що на станції метро “Академіка Павлова” людина впала на рейки. Як уточнили у пресслужбі КП «Харківський метрополітен», рух поїздів Салтівською лінією тимчасово виконувався на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотному напрямку. Станція «Академіка Павлова» була тимчасово закрита.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 21:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух Салтівською лінією метрополітену в Харкові відновили у звичайному режимі до закриття підземки.".