Враг ударил из «Торнадо» по Изюму на Харьковщине — 12 пострадавших

12 человек пострадали из-за обстрела города Изюм из РСЗО «Торнадо» около 22 часов 27 августа, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, повреждены дома, хлебопекарное предприятие.

Одного человека госпитализировали, двое пострадавших получили легкие ранения, еще двое, среди которых 13-летний ребенок, порезы конечностей. У семерых жителей, среди которых четверо детей трех, пяти, восьми и 16 лет, — острая реакция на стресс.