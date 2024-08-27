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До 8 осіб зросла кількість поранених у Богодухові на Харківщині

Події 14:26   27.08.2024
Оксана Якушко
До 8 осіб зросла кількість поранених у Богодухові на Харківщині

Ушпиталили 6 поранених внаслідок ранкового удару росіян по Богодухову, повідомили у ХОВА.

«Внаслідок ранкового обстрілу міста Богодухів загинув 72-річний місцевий житель, ще 8 осіб зазнали поранень, серед них 15-річний хлопець та 17- річна вагітна дівчина. Госпіталізовано 6 постраждалих», – зазначили в ХОВА.

Для обстрілу росіяни застосували касетні боєприпаси.

Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. 27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів,  повідомила Харківська обласна прокуратура.

Читайте також: Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 14:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ушпиталили 6 поранених внаслідок ранкового удару росіян по Богодухову, повідомили у ХОВА.".