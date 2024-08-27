До 8 осіб зросла кількість поранених у Богодухові на Харківщині
Ушпиталили 6 поранених внаслідок ранкового удару росіян по Богодухову, повідомили у ХОВА.
«Внаслідок ранкового обстрілу міста Богодухів загинув 72-річний місцевий житель, ще 8 осіб зазнали поранень, серед них 15-річний хлопець та 17- річна вагітна дівчина. Госпіталізовано 6 постраждалих», – зазначили в ХОВА.
Для обстрілу росіяни застосували касетні боєприпаси.
Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. 27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Богодухов, поранені, рсзо, Торнадо-С, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 14:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ушпиталили 6 поранених внаслідок ранкового удару росіян по Богодухову, повідомили у ХОВА.".