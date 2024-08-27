До 8 человек возросло количество раненых в Богодухове Харьковской области
Госпитализировали 6 раненых в результате утреннего удара россиян по Богодухову, сообщили в ХОВА.
«В результате утренних обстрелов города Богодухов погиб 72-летний местный житель, еще 8 человек получили ранения, среди них 15-летний парень и 17-летняя беременная девушка. Госпитализированы 6 пострадавших», — отметили в ХОВА.
Для обстрелов россияне применили кассетные боеприпасы.
Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. 27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Богодухов, поранені, рсзо, Торнадо-С, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 14:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпитализировали 6 раненых в результате утреннего удара россиян по Богодухову, сообщили в ХОВА.".