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До 8 человек возросло количество раненых в Богодухове Харьковской области

Происшествия 14:26   27.08.2024
Оксана Якушко
До 8 человек возросло количество раненых в Богодухове Харьковской области

Госпитализировали 6 раненых в результате утреннего удара россиян по Богодухову, сообщили в ХОВА.

«В результате утренних обстрелов города Богодухов погиб 72-летний местный житель, еще 8 человек получили ранения, среди них 15-летний парень и 17-летняя беременная девушка. Госпитализированы 6 пострадавших», — отметили в ХОВА.

Для обстрелов россияне применили кассетные боеприпасы.

Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. 27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Читайте также: Россияне били из РСЗО. Число раненых возросло в Богодухове на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпитализировали 6 раненых в результате утреннего удара россиян по Богодухову, сообщили в ХОВА.".