До 8 человек возросло количество раненых в Богодухове Харьковской области

Госпитализировали 6 раненых в результате утреннего удара россиян по Богодухову, сообщили в ХОВА.

«В результате утренних обстрелов города Богодухов погиб 72-летний местный житель, еще 8 человек получили ранения, среди них 15-летний парень и 17-летняя беременная девушка. Госпитализированы 6 пострадавших», — отметили в ХОВА.

Для обстрелов россияне применили кассетные боеприпасы.

Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. 27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.