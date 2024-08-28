Одна ракета Х-59 в Изюме попала в хлебокомбинат, вторая в дом — полиция (фото)
Последствия вражеского удара двумя ракетами Х-59 по Изюму около 22 часов 27 августа показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, одна ракета попала по территории местного хлебокомбината, вторая — в частное домовладение. Повреждены 15 прилегающих к местам «прилетов» домов.
Пострадали 12 человек, среди которых пятеро детей в возрасте трех, пяти, восьми, 13 и 16 лет. У одного ребенка легкие порезы, у остальных – острая реакция на стресс.
Открытое уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Как сообщал глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, около 22 часов 27 августа военные РФ нанесли удар двумя ракетами Х-59 по городу Изюм. Пострадали 12 гражданских, среди которых пять детей в возрасте от 3 до 16 лет. Повреждены 15 прилегающих к местам «прилетов» домов. До этого начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что, по предварительным данным, Изюм подвергся удару из РСЗО «Торнадо».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, полиция Харьковской области, пострадавшие, ракети;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеского удара двумя ракетами Х-59 по Изюму около 22 часов 27 августа показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.".