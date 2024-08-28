Одна ракета в Ізюмі влучила по хлібокомбінату, друга по дому – поліція (фото)

Наслідки ворожого удару двома ракетами Х-59 по Ізюму близько 22-ї години 27 серпня показало ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату, друга поцілила у приватне домоволодіння. Пошкоджені 15 прилеглих до місць “прильотів” будинків.

Постраждали 12 людей, серед яких п’ятеро дітей віком три, п’ять, вісім, 13 та 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в решти – гостра реакція на стрес.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Як повідомляв голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, близько 22-ї години 27 серпня військові РФ завдали удару двома ракетами Х-59 по місту Ізюм. Постраждали 12 цивільних, серед яких п’ять дітей віком від 3 до 16 років. Пошкоджені 15 прилеглих до місць “прильотів” будинків. До цього начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що, за попередніми даними, Ізюм зазнав удару з РСЗВ «Торнадо».