Постраждалих у Куп’янську вже 14, вилетіла майже тисяча вікон (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБом по центру міста у Куп’янську.

“Кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську зросла до дванадцяти людей. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, постраждалих уже 14, серед них – троє працівників поліції.

“Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури”, – зазначила пресслужба облпрокуратури.

За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту ФАБ-500 з УМПК.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удар по Куп’янську припав неподалік міської адміністрації – пошкоджено її приміщення.