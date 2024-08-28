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Постраждалих у Куп’янську вже 14, вилетіла майже тисяча вікон (фото)

Події 19:22   28.08.2024
Оксана Горун
Постраждалих у Куп’янську вже 14, вилетіла майже тисяча вікон (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБом по центру міста у Куп’янську.

Кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську зросла до дванадцяти людей. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, постраждалих уже 14, серед них – троє працівників поліції.

“Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури”, – зазначила пресслужба облпрокуратури.

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За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту ФАБ-500 з УМПК.

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Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удар по Куп’янську припав неподалік міської адміністрації – пошкоджено її приміщення.

Приліт у Куп'янську 28 серпня 2024 6
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Приліт у Куп'янську 28 серпня 2024 5
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Приліт у Куп'янську 28 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБом по центру міста у Куп’янську".