Постраждалих у Куп’янську вже 14, вилетіла майже тисяча вікон (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБом по центру міста у Куп’янську.
“Кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську зросла до дванадцяти людей. Внаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними Харківської обласної прокуратури, постраждалих уже 14, серед них – троє працівників поліції.
“Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури”, – зазначила пресслужба облпрокуратури.
За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту ФАБ-500 з УМПК.
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Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що удар по Куп’янську припав неподалік міської адміністрації – пошкоджено її приміщення.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: КАБ, куп'янск, новини Харкова, пострадалі, прилет, прокуратура, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБом по центру міста у Куп’янську".