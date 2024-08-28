Пострадавших в Купянске уже 14, вылетела почти тысяча окон (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура показали последствия удара КАБом по центру города в Купянске.
«Количество пострадавших от вражеского удара в Купянске возросло до двенадцати человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным Харьковской областной прокуратуры, пострадавших уже 14, среди них — три работника полиции.
«Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры», — отметила пресс-служба облпрокуратуры.
По предварительным данным, войска РФ ударили по городу ФАБ-500 с УМПК.
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Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар по Купянску пришелся неподалеку от городской администрации — повреждено ее помещение.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: КАБ, купянск, новости Харькова, пострадавшие, прилет, прокуратура, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 19:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура показали последствия удара КАБом по центру города в Купянске".