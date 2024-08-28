Пострадавших в Купянске уже 14, вылетела почти тысяча окон (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура показали последствия удара КАБом по центру города в Купянске.

«Количество пострадавших от вражеского удара в Купянске возросло до двенадцати человек. В результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, пострадавших уже 14, среди них — три работника полиции.

«Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры», — отметила пресс-служба облпрокуратуры.

По предварительным данным, войска РФ ударили по городу ФАБ-500 с УМПК.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар по Купянску пришелся неподалеку от городской администрации — повреждено ее помещение.