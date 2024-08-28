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Пожар на 2,5 га из-за удара КАБами возник в Харьковской области (фото)

Происшествия 20:20   28.08.2024
Оксана Горун
Пожар на 2,5 га из-за удара КАБами возник в Харьковской области (фото)

В Харьковской области 28 августа тушили масштабный пожар. Пострадала Великобурлукская громада в Купянском районе.

«Сегодня около 17:00 российская авиация сбросила управляемые авиабомбы по населенному пункту Великобурлукской громады Купянского района. В результате удара загорелось складское здание на площади 300 кв. м, а также трава на открытой территории на площади 2,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар уже потушили. Распространение огня на другие помещения удалось предотвратить. Обошлось без пострадавших.

удар КАБами по Великобурлукской громаде 28 августа 2024 5

Напомним, КАБом армия РФ ударила днем по центру Купянска. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся неподалеку от городской администрации — повреждено ее помещение. Известно о 14 пострадавших и существенных разрушениях.

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удар КАБами по Великобурлукской громаде 28 августа 2024 3

удар КАБами по Великобурлукской громаде 28 августа 2024 2

удар КАБами по Великобурлукской громаде 28 августа 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 28 августа тушили масштабный пожар. Пострадала Великобурлукская громада в Купянском районе".