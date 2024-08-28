Пожар на 2,5 га из-за удара КАБами возник в Харьковской области (фото)

В Харьковской области 28 августа тушили масштабный пожар. Пострадала Великобурлукская громада в Купянском районе.

«Сегодня около 17:00 российская авиация сбросила управляемые авиабомбы по населенному пункту Великобурлукской громады Купянского района. В результате удара загорелось складское здание на площади 300 кв. м, а также трава на открытой территории на площади 2,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар уже потушили. Распространение огня на другие помещения удалось предотвратить. Обошлось без пострадавших.

Напомним, КАБом армия РФ ударила днем по центру Купянска. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся неподалеку от городской администрации — повреждено ее помещение. Известно о 14 пострадавших и существенных разрушениях.