Змінити позиції складніше, ніж бути там – командир про оборону Харківщини
Євген “Червоний”, командир роти 4-го штурмового батальйону 92 ОШБр, яка обороняє Харківську область, розповів про тактику противника.
“На сьогодні в зоні відповідальності бригади ворог використовує тактику виснаження. Тобто ворог дуже активно проводить застосування своєї зброї: артилерії, а також мінометів. Дуже щільно обстрілює наші позиції. Також помітна тенденція змін у масових штурмах. Ворог перейшов до тактики малих груп, проходять безпосередньо локальні бої на позиціях. Тобто ворог намагається промацати нашу оборону, аби надалі здійснити атаку. Але підрозділи до цього готові, тому на позиціях все добре”, – запевнив захисник в етері нацмарафону.
Він зазначив, що головні виклики, з якими стикається підрозділ, – це “постійний тиск артилерії та логістика”.
“Тобто наразі зміна позицій – це навіть складніше, ніж знаходження там. Ворог дуже ретельно проводить аеророзвідку підходів, аеророзвідку висування легкої техніки, а також підходів до наших позицій”, – пояснив Євген.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
За його словами, обстріли відбуваються і вдень, і вночі. Також активно росіяни застосовують FPV-дрони – до 200 одиниць вдень, а також нічні. Найефективнішими засобами протидії окупантам воїн назвав великі дрони “Баба Яга”, мінування, ППО та РЕБ. Попри всі труднощі, “Червоний” упевнений, що реалізувати свої плани на Харківщині росіянам не вдасться.
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“Якщо брати зону відповідальності бригади, то ворог не зможе здійснити ніяких спроб просунутися далі. Тому все буде добре”, – запевнив він.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: 92 ошбр, війна, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 22:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Євген “Червоний”, командир роти 4-го штурмового батальйону 92 ОШБр, яка обороняє Харківську область, розповів про тактику противника".