Сменить позиции сложнее, чем находиться там — командир про оборону Харьковщины

Евгений «Червоный», командир роты 4-го штурмового батальона 92 ОШБр, которая обороняет Харьковскую область, рассказал о тактике противника.

«Сейчас в зоне ответственности бригады враг использует тактику истощения. То есть враг очень активно производит применение своего оружия: артиллерии, а также минометов. Очень плотно обстреливает наши позиции. Также заметна тенденция изменений в массовых штурмах. Враг перешел к тактике малых групп, проходят непосредственно локальные бои на позициях. То есть враг пытается прощупать нашу оборону, чтобы в дальнейшем совершить атаку. Но подразделения к этому готовы, поэтому на позициях все хорошо», — заверил защитник в эфире нацмарафона.

Он отметил, что главные вызовы, с которыми сталкивается подразделение, — это «постоянное давление артиллерии и логистика».

«То есть сейчас смена позиций – это даже сложнее, чем нахождение там. Враг очень тщательно проводит аэроразведку подходов, аэроразведку выдвижения легкой техники, а также подходов к нашим позициям», — пояснил Евгений.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, обстрелы происходят и днем, и ночью. Также активно россияне применяют FPV-дроны — до 200 единиц днем, а также ночные. Самыми эффективными средствами противодействия оккупантам воин назвал большие дроны «Баба Яга», минирование, ПВО и РЭБ. Несмотря на все сложности, «Червоный» уверен, что реализовать свои планы на Харьковщине россиянам не удастся.

«Если брать зону ответственности бригады, то враг не сможет предпринять никаких попыток продвинуться дальше. Поэтому все будет хорошо», — заверил он.