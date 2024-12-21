Сменить позиции сложнее, чем находиться там — командир про оборону Харьковщины
Евгений «Червоный», командир роты 4-го штурмового батальона 92 ОШБр, которая обороняет Харьковскую область, рассказал о тактике противника.
«Сейчас в зоне ответственности бригады враг использует тактику истощения. То есть враг очень активно производит применение своего оружия: артиллерии, а также минометов. Очень плотно обстреливает наши позиции. Также заметна тенденция изменений в массовых штурмах. Враг перешел к тактике малых групп, проходят непосредственно локальные бои на позициях. То есть враг пытается прощупать нашу оборону, чтобы в дальнейшем совершить атаку. Но подразделения к этому готовы, поэтому на позициях все хорошо», — заверил защитник в эфире нацмарафона.
Он отметил, что главные вызовы, с которыми сталкивается подразделение, — это «постоянное давление артиллерии и логистика».
«То есть сейчас смена позиций – это даже сложнее, чем нахождение там. Враг очень тщательно проводит аэроразведку подходов, аэроразведку выдвижения легкой техники, а также подходов к нашим позициям», — пояснил Евгений.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
По его словам, обстрелы происходят и днем, и ночью. Также активно россияне применяют FPV-дроны — до 200 единиц днем, а также ночные. Самыми эффективными средствами противодействия оккупантам воин назвал большие дроны «Баба Яга», минирование, ПВО и РЭБ. Несмотря на все сложности, «Червоный» уверен, что реализовать свои планы на Харьковщине россиянам не удастся.
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«Если брать зону ответственности бригады, то враг не сможет предпринять никаких попыток продвинуться дальше. Поэтому все будет хорошо», — заверил он.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 92 ошбр, война, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 22:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Евгений «Червоный», командир роты 4-го штурмового батальона 92 ОШБр, которая обороняет Харьковскую область, рассказал о тактике противника".