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У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили

Суспільство 13:33   26.06.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили Фото: Олег Синєгубов

26 червня депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.

Зокрема, за даними Синєгубова, низка питань стосувалась системи охорони здоров’я регіону. Зазначається, що створили два нові обласні комунальні медичні заклади: Центр серцево-судинних та цереброваскулярних патологій та Харківську клінічну багатопрофільну залізничну лікарню.

«Це рішення реалізує розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів соціальної інфраструктури «Укрзалізниці» у спільну власність територіальних громад Харківської області. Тож до складу нових установ буде приєднано будівлі, нематеріальні активи та інше майно, яке раніше належало Харківським клінічним лікарням на залізничному транспорті №1 і №2, а також філії Центру охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця». На виконання попередніх домовленостей з «Укрзалізницею» щодо передачі обласній раді приміщення Палацу залізничників – обласна рада надала попередню згоду на прийняття об’єкта. Після завершення бойових дій плануємо створити там сучасний ветеранський хаб. Будемо працювати над залученням державного та міжнародного фінансування зазначеного проєкту», – повідомив голова ХОВА.

Також депутати приєднали КНП ХОР «Обласна клінічна наркологічна лікарня» та КНП ХОР «Обласний психоневрологічний диспансер № 3» до КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3».

«Серед інших рішень сесії: заснували конкурс у межах програми «Ти як?» — визначатимуться громади, які найкраще реалізують підходи до ментального здоров’я. Переможці отримають сертифікати на 200 тисяч гривень. Затвердили порядок використання коштів обласного бюджету на підтримку захисників і їх родин: санаторно-курортне лікування, відпочинок у рекреаційних закладах області, відшкодування вартості фізкультурно-оздоровчих послуг», – додав Синєгубов.

Тим часом, депутатка обласної ради Галина Куц зазначає, що найбільш дискусійним стало освітнє питання – щодо формування мережі майбутніх ліцеїв на Харківщині.

«Мова йде про реформу: починаючи з 2027 року, «ліцеями» будуть називатися лише школи для учнів старших класів. Одразу скажу, це питання провалили, всього 22 голоси «ЗА» (а потрібен 61 голос, щоб рішення було прийнято). Представниця найбільшої фракції в облраді «Блок Кернеса – Успішний Харків» одразу сказала, що вони не голосуватимуть за це питання. Бо вони не розібралися. Що ж, вже майже два роки ми тут активно всі з цим питанням розбираємося, але виявляється, що не всі в курсі…», – заявила Куц.

Читайте також: Депутати Харківської облради зберуться на сесію наприкінці червня: що відомо

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 червня депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.".