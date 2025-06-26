В Харькове – сессия облсовета: что приняли депутаты, а какие вопросы провалили

26 июня депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.

В частности, по данным Синегубова, ряд вопросов касался системы здравоохранения региона. Отмечается, что создали два новых областных коммунальных медицинских учреждения: Центр сердечно-сосудистых и цереброваскулярных патологий и клиническую многопрофильную железнодорожную больницу.

«Это решение реализует распоряжение Кабинета Министров Украины о передаче объектов социальной инфраструктуры «Укрзалізниці» в общую собственность территориальных громад Харьковской области. Поэтому в состав новых учреждений будут присоединены здания, нематериальные активы и другое имущество, ранее принадлежавшее Харьковским клиническим больницам на железнодорожном транспорте №1 и №2, а также филиалы Центра здравоохранения АО «Укрзалізниця». Во исполнение предварительных договоренностей с «УЗ» о передаче областному совету помещения Дворца железнодорожников – областной совет предоставил предварительное согласие на принятие объекта. После завершения боевых действий планируем создать там современный ветеранский хаб. Будем работать над привлечением государственного и международного финансирования данного проекта», — сообщил глава ХОВА.

Также депутаты присоединили КНП ХОР «Областная клиническая наркологическая больница» и КНП ХОР «Областной психоневрологический диспансер №3» к КНП ХОР «Областная клиническая психиатрическая больница №3».

«Среди других решений сессии: основали конкурс в рамках программы «Ти як?» — будут определяться громады, которые лучше всего реализуют подходы к ментальному здоровью. Победители получат сертификаты на 200 тысяч гривен. Утвердили порядок использования средств областного бюджета на поддержку защитников и их семей: санаторно-курортное лечение, отдых в рекреационных заведениях области, возмещение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг», – добавил Синегубов.

Тем временем депутат областного совета Галина Куц отмечает, что наиболее дискуссионным стал образовательный вопрос — по формированию сети будущих лицеев на Харьковщине.

«Речь идет о реформе: начиная с 2027 года, лицеями будут называться только школы для учеников старших классов. Сразу скажу, этот вопрос провалили, всего 22 голоса «ЗА» (а нужен 61 голос, чтобы решение было принято). Представительница крупнейшей фракции в облсовете «Блок Кернеса – Успешный Харьков» сразу сказала, что они не будут голосовать за этот вопрос. Так как они не разобрались. Что ж, уже почти два года мы активно здесь все с этим вопросом разбираемся, но оказывается, что не все в курсе…», — заявила Куц.