Росіяни збільшили кількість КАБів на Великобурлуцькому напрямку – ISW

16 серпня росіяни продовжували наступати на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

15 і 16 серпня росіяни атакували на північний схід від Великого Бурлука в районі Мілового та Хатнього.

Українське Дніпровське угруповання військ повідомило, що росіяни збільшили кількість ударів керованих бомб, що планують, щоб підтримати свій наступ на напрямках Мілове та Хатнє.

Також російський мілітарист заявив, що окупанти вдарили КАБами по селу Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука)