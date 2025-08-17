Росіяни збільшили кількість КАБів на Великобурлуцькому напрямку – ISW
Фото: Vitaly V. Kuzmin
16 серпня росіяни продовжували наступати на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
15 і 16 серпня росіяни атакували на північний схід від Великого Бурлука в районі Мілового та Хатнього.
Українське Дніпровське угруповання військ повідомило, що росіяни збільшили кількість ударів керованих бомб, що планують, щоб підтримати свій наступ на напрямках Мілове та Хатнє.
Також російський мілітарист заявив, що окупанти вдарили КАБами по селу Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука)
