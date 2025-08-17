Live
Росіяни збільшили кількість КАБів на Великобурлуцькому напрямку – ISW

Фронт 10:20   17.08.2025
Оксана Якушко
Фото: Vitaly V. Kuzmin

16 серпня росіяни продовжували наступати на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

15 і 16 серпня росіяни атакували на північний схід від Великого Бурлука в районі Мілового та Хатнього.

Українське Дніпровське угруповання військ повідомило, що росіяни збільшили кількість ударів керованих бомб, що планують, щоб підтримати свій наступ на напрямках Мілове та Хатнє.

Також російський мілітарист заявив, що окупанти вдарили КАБами по селу Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука)

Автор: Оксана Якушко
Росіяни збільшили кількість КАБів на Великобурлуцькому напрямку – ISW
