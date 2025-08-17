Live
  • Вс 17.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW

Фронт 10:20   17.08.2025
Оксана Якушко
Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW Фото: Vitaly V. Kuzmin

16 августа россияне продолжали наступать на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).

15 и 16 августа россияне атаковали северо-восточнее Великого Бурлука в районе Мелового и Хатного.

Украинская Днепровская группировка войск сообщила, что россияне увеличили количество ударов управляемых планирующих бомб, чтобы поддержать своей наступление на направлениях Меловое и Хатное.

Также российский милитарист заявил, что оккупанты ударили КАБами по селу Амбарное (северо-восточнее Великого Бурлука)

Читайте также: Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
Жара, но может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 августа
16.08.2025, 22:02
Новости Харькова — главное за 17 августа: фронт, пятеро пострадавших
Новости Харькова — главное за 17 августа: фронт, пятеро пострадавших
17.08.2025, 09:11
В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем
В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем
16.08.2025, 20:55
Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории
17.08.2025, 06:00
Пятеро пострадавших, 9 пожаров в экосистемах — как прошли сутки на Харьковщине
Пятеро пострадавших, 9 пожаров в экосистемах — как прошли сутки на Харьковщине
17.08.2025, 09:08
Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW
Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW
17.08.2025, 10:20

Новости по теме:

19:37
Обзор фронта: пропаганда РФ «забыла» о Харькове, бизнес без страхования 📹
20:49
Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко
13:49
Видим обострение по Великобурлукскому направлению — Синегубов об эвакуации
13:45
Угрозы для Великого Бурлука и Купянска: эксперт о действиях и планах РФ 📹
09:43
Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 августа россияне продолжали наступать на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).".