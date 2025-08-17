Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW

16 августа россияне продолжали наступать на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).

15 и 16 августа россияне атаковали северо-восточнее Великого Бурлука в районе Мелового и Хатного.

Украинская Днепровская группировка войск сообщила, что россияне увеличили количество ударов управляемых планирующих бомб, чтобы поддержать своей наступление на направлениях Меловое и Хатное.

Также российский милитарист заявил, что оккупанты ударили КАБами по селу Амбарное (северо-восточнее Великого Бурлука)