Россияне увеличили количество КАБов на Великобурлукском направлении — ISW
Фото: Vitaly V. Kuzmin
16 августа россияне продолжали наступать на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).
15 и 16 августа россияне атаковали северо-восточнее Великого Бурлука в районе Мелового и Хатного.
Украинская Днепровская группировка войск сообщила, что россияне увеличили количество ударов управляемых планирующих бомб, чтобы поддержать своей наступление на направлениях Меловое и Хатное.
Также российский милитарист заявил, что оккупанты ударили КАБами по селу Амбарное (северо-восточнее Великого Бурлука)
- • Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 10:20;
Корреспондент Оксана Якушко