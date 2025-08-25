Live
Де на Харківщині тривають бої – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:38   25.08.2025
Оксана Якушко
Де на Харківщині тривають бої – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої тривали біля Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири наразі тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири штурми на позиції українських військ біля Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів біля сіл Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у напрямку Ямполю і Серебрянки. Оборонці успішно зупинили шість штурмів росіян.

Автор: Оксана Якушко
