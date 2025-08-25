Де на Харківщині тривають бої – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої тривали біля Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири наразі тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири штурми на позиції українських військ біля Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів біля сіл Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у напрямку Ямполю і Серебрянки. Оборонці успішно зупинили шість штурмів росіян.