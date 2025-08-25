Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои шли у Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре продолжаются.
На Купянском направлении идут четыре штурма на позиции украинских войск возле Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.
На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз возле сел Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в направлении Ямполя и Серебрянки. Защитники успешно остановили шесть штурмов россиян.
Читайте также: Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: генштаб, Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".