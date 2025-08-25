Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ

Фронт 17:38   25.08.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре продолжаются.

На Купянском направлении идут четыре штурма на позиции украинских войск возле Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз возле сел Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в направлении Ямполя и Серебрянки. Защитники успешно остановили шесть штурмов россиян.

Читайте также: Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 17:39
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
25.08.2025, 12:32
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
25.08.2025, 06:00
Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины
Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины
25.08.2025, 18:42

Новости по теме:

08:17
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
18:20
Один бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба ВСУ
08:21
За сутки на Харьковщине было 16 боев – где наступали оккупанты
08:15
Генштаб: 15 раз военные РФ атаковали позиции ВСУ на Харьковщине
08:20
На Купянщине было относительно спокойно – Генштаб сообщил подробности

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".