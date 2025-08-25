Где на Харьковщине продолжаются бои – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодязного, четыре продолжаются.

На Купянском направлении идут четыре штурма на позиции украинских войск возле Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз возле сел Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в направлении Ямполя и Серебрянки. Защитники успешно остановили шесть штурмов россиян.