Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 13 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 13 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

На Харківщині очікують на сонячний день, який пройде без опадів. Можлива мінлива хмарність протягом дня.

Вітер прогнозують східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10°, вдень прогріється до 19 – 24°.

У Харкові день також буде сонячним, без дощу ☀️.

Вітер в обласному центрі очікують на східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7 – 9°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.