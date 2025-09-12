Холодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 13 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 13 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
На Харківщині очікують на сонячний день, який пройде без опадів. Можлива мінлива хмарність протягом дня.
Вітер прогнозують східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10°, вдень прогріється до 19 – 24°.
У Харкові день також буде сонячним, без дощу ☀️.
Вітер в обласному центрі очікують на східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 7 – 9°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.
