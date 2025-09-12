Холодная ночь, теплый день. Прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 13 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день ожидают солнечный, он пройдет без осадков. Возможна переменная облачность в течение дня.

Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​прогреется до 19 – 24°.

В Харькове день тоже будет солнечным, без дождя☀️.

Ветер в областном центре ожидают восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7 – 9°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.