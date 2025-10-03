Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 4 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без опадів ⭐️, натомість вдень можливий невеликий дощ. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність🌥.

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви зі швидкістю 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень прогріється до 16 – 21°.

У Харкові вночі не очікують опадів ⭐️, але вдень прогнозують невеликий дощ🌧.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 18 – 20°.