Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області

Погода 21:00   03.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 4 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без опадів ⭐️, натомість вдень можливий невеликий дощ. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність🌥.

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви зі швидкістю 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень прогріється до 16 – 21°.

 

У Харкові вночі не очікують опадів ⭐️, але вдень прогнозують невеликий дощ🌧.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 18 – 20°.

Автор: Оксана Якушко
03.10.2025, 21:00
