Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​возможен небольшой дождь. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем ​​прогреется до 16 – 21°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, но днем ​​прогнозируют небольшой дождь🌧.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7 – 9° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 18 – 20°.