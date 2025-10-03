Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 4 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем возможен небольшой дождь. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.
Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы со скоростью 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем прогреется до 16 – 21°.
В Харькове ночью не ожидают осадков, но днем прогнозируют небольшой дождь🌧.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7 – 9° тепла, днем столбик термометра поднимется до 18 – 20°.
Читайте также: Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 4 октября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 21:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".