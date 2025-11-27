В Україні запустили платформу «Шлях батьківства»
Мультимедійна платформа «Шлях батьківства» покликана підтримати сім’ї з дітьми віком до 6 років, повідомляє ХОВА.
Також платформа покликана надати їм сучасні, доказові й зрозумілі поради щодо догляду й виховання малечі. Платформа містить відео й експертні матеріали про вагітність, догляд за новонародженими, харчування, сон, безпеку та розвиток дитини. Усі рекомендації базуються на міжнародних стандартах та адаптовані до українських реалій.
За даними ЮНІСЕФ, 67% українців потребують додаткових знань про виховання дітей, а 86% підтримують створення національної програми для батьків. Саме для відповіді на цей запит створено «Шлях батьківства».
Новий сервіс – важлива частина реформування системи підтримки сімей з дітьми. Долучитися до «Шляху батьківства» можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах та на YouTube-каналі.
Довідково. Ініціатива реалізується Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України за підтримки Європейського Союзу та ЮНІСЕФ.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Путь родительства, хова;
