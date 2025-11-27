В Украине запустили платформу «Путь родительства»

Мультимедийная платформа «Путь родительства» призвана поддержать семьи с детьми младше 6 лет, сообщает ХОВА.

Также платформа призвана предоставить им современные, доказательные и понятные советы по уходу и воспитанию малышей.

Платформа содержит видео и экспертные материалы о беременности, уходе за новорожденными, питание, сон, безопасность и развитие ребенка. Все рекомендации базируются на международных стандартах и ​​адаптированы к украинским реалиям.

По данным ЮНИСЕФ, 67% украинцев нуждаются в дополнительных знаниях о воспитании детей, а 86% поддерживают создание национальной программы для родителей. Именно для ответа на этот запрос создан «Путь родительства».

Новый сервис – немаловажная часть реформирования системы поддержки семей с детьми. Присоединиться к Пути родительства можно на официальных страницах проекта в соцсетях и на YouTube-канале.

Справка. Инициатива реализуется Координационным центром развития семейного воспитания и ухода за детьми, Министерством социальной политики, семьи и единства Украины при поддержке Европейского Союза и ЮНИСЕФ.

