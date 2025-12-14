Вісім штурмів відбили ЗСУ протягом дня – дані Генштабу на 16:00
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що протягом доби росіяни атакували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Так на півночі області ворог атакував п’ять разів у районі Синельникового та Вовчанська. А на Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки ЗС РФ біля Петропавлівки та Піщаного.
Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися прорватися на Харківщині 11 разів. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Приліпки, Волчанська та Синельникового. На Куп’янському – зафіксували два бої в районі Піщаного та Моначинівки.
