Восемь штурмов отбили ВСУ в течение дня – данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что в течение суток россияне атаковали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
Так на севере области враг атаковал пять раз в районе Синельниково и Волчанска. А на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки ВС РФ около Петропавловки и Песчаного.
Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались прорваться на Харьковщине 11 раз. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково. На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.
