Восемь штурмов отбили ВСУ в течение дня – данные Генштаба на 16:00

Украина 17:19   14.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Восемь штурмов отбили ВСУ в течение дня – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что в течение суток россияне атаковали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. 

Так на севере области враг атаковал пять раз в районе Синельниково и Волчанска. А на Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки ВС РФ около Петропавловки и Песчаного.

Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались прорваться на Харьковщине 11 раз. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ девять раз около Прилипки, Волчанска и Синельниково. На Купянском – зафиксировали два боя в районе Песчаного и Моначиновки.

Читайте также: «Перелом не был внезапным». Трегубов сообщил, на каком этапе зачистка Купянска

Автор: Николь Костенко-Лагутина
