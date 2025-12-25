Як відключатимуть світло в регіоні сьогодні – енергетики опублікували графіки
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні, 25 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00
1.2 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00
2.2 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00
3.1 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00
3.2 09:30-16:30; 20:00-22:00
4.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
4.2 02:30-06:00; 09:30-13:00; 16:30-22:00
5.1 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.1 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.2 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
