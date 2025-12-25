Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня, 25 декабря, с 00:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00

2.1 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

2.2 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

3.2 09:30-16:30; 20:00-22:00

4.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00

4.2 02:30-06:00; 09:30-13:00; 16:30-22:00

5.1 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

6.1 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

6.2 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.