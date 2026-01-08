Найбільше боїв сьогодні на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Три бої на цьому напрямі все ще продовжуються. Окупанти докладають усіх зусиль, щоб просунутися біля населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.
На Куп’янському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських військ у Куп’янську, натомість отримали відсіч.
На Лиманському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два бої досі точаться.
