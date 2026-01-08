Live

Найбільше боїв сьогодні на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:47   08.01.2026
Оксана Якушко
Найбільше боїв сьогодні на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Три бої на цьому напрямі все ще продовжуються. Окупанти докладають усіх зусиль, щоб просунутися біля населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських військ у Куп’янську, натомість отримали відсіч.

На Лиманському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два бої досі точаться.

Читайте також: Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
08.01.2026, 23:00
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
02.01.2026, 11:58
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
08.01.2026, 20:45
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
08.01.2026, 21:43
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
08.01.2026, 20:18
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
08.01.2026, 22:06

Новини за темою:

07.01.2026
Де зараз точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
07.01.2026
Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб
06.01.2026
Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00
05.01.2026
Три атаки РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ повідомив, де йшли бої
04.01.2026
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Найбільше боїв сьогодні на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 17:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.".