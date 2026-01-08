Live

Больше всего боев сегодня на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Фронт 17:47   08.01.2026
Оксана Якушко
Больше всего боев сегодня на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны, сообщает Генштаб ВСУ.

Три боя на этом направлении все еще продолжаются. Оккупанты прилагают все усилия, чтобы продвинуться возле населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

На Купянском направлении россияне один раз штурмовали позиции украинских войск в Купянске, но получили отпор.

На Лиманском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боя до сих пор идут.

Автор: Оксана Якушко
