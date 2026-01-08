Больше всего боев сегодня на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны, сообщает Генштаб ВСУ.

Три боя на этом направлении все еще продолжаются. Оккупанты прилагают все усилия, чтобы продвинуться возле населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

На Купянском направлении россияне один раз штурмовали позиции украинских войск в Купянске, но получили отпор.

На Лиманском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боя до сих пор идут.