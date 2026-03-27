П’ять атак РФ на Харківщині з початку доби — інформація Генштабу ЗСУ

П’ять атак російських військ зафіксував на Харківщині з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку військові РФ здійснили чотири штурми позицій українських військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Один бій ще триває.

Нагадаємо, вранці 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Харківській області протягом минулої доби було три бої. Активніше росіяни наступали на Південно-Слобожанському напрямку.