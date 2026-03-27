П’ять атак РФ на Харківщині з початку доби — інформація Генштабу ЗСУ
П’ять атак російських військ зафіксував на Харківщині з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.
На Куп’янському напрямку військові РФ здійснили чотири штурми позицій українських військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Один бій ще триває.
Нагадаємо, вранці 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Харківській області протягом минулої доби було три бої. Активніше росіяни наступали на Південно-Слобожанському напрямку.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 17:32;