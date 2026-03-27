Кількість боїв дещо знизилася – Генштаб про добу на Харківщині

Україна 08:15   27.03.2026
Вранці 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Харківській області протягом минулої доби було три бої. 

Активніше ворог наступав на Південно-Слобожанському напрямку. Там СОУ відбили дві атаки ворога в районі Стариці та Зибіного.

Тоді як на Куп’янському – українські захисники відбили один штурм росіян біля Новоосинового.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у відомстві.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Кількість боїв дещо знизилася – Генштаб про добу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Харківській області протягом минулої доби було три бої. ".