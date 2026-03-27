Кількість боїв дещо знизилася – Генштаб про добу на Харківщині
Вранці 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що в Харківській області протягом минулої доби було три бої.
Активніше ворог наступав на Південно-Слобожанському напрямку. Там СОУ відбили дві атаки ворога в районі Стариці та Зибіного.
Тоді як на Куп’янському – українські захисники відбили один штурм росіян біля Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у відомстві.
Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі:
Читайте також: У Харкові ракета потрапила до багатоквартирного будинку, шестеро постраждалих
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 08:15;