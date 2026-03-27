Количество боев несколько снизилось – Генштаб о сутках на Харьковщине

Утром 27 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в Харьковской области в течение минувших суток было три боя.

Активнее враг наступал на Южно-Слобожанском направлении. Там СОУ отбили две атаки врага в районе Старицы и Зыбиного.

Тогда как на Купянском – украинские защитники отбили один штурм россиян возле Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес 68 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9190 дронов-камикадзе и осуществил 3906 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ведомстве.

