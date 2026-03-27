Пять атак РФ на Харьковщине с начала суток — информация Генштаба ВСУ
Фото: 92 ОШБр
Пять атак российских войск зафиксировал на Харьковщине с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.
На Купянском направлении российские войска совершили четыре штурма позиций украинских защитников в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Один бой еще продолжается.
Напомним, утром 27 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в Харьковской области в течение минувших суток было три боя.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пять атак РФ на Харьковщине с начала суток — информация Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 17:32;