Пять атак РФ на Харьковщине с начала суток — информация Генштаба ВСУ

Пять атак российских войск зафиксировал на Харьковщине с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении российские войска совершили четыре штурма позиций украинских защитников в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Один бой еще продолжается.

Напомним, утром 27 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в Харьковской области в течение минувших суток было три боя.

