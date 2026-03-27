Пять атак РФ на Харьковщине с начала суток — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:32   27.03.2026
Елена Нагорная
Фото: 92 ОШБр

Пять атак российских войск зафиксировал на Харьковщине с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении российские войска совершили четыре штурма позиций украинских защитников в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Один бой еще продолжается.

Напомним, утром 27 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в Харьковской области в течение минувших суток было три боя.

До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Первые минуты после атаки БпЛА на Харьков 25 марта показали копы (видео)
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 17:32;

