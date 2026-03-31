Де сьогодні, 31 березня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі намагався покращити своє положення в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в районі Нової Кругляківки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 88 атак, зазначив Генштаб.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про небезпечні види боєприпасів, які виявили на Харківщині. Зокрема, на території області фіксують використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Крім цього, виявляють міни з магнітним датчиком цілі.