Где сегодня, 31 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Охримовки. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении враг один раз проводил штурмовые действия в районе Новой Кругляковки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 88 атак, отметил Генштаб.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об опасных видах боеприпасов, обнаруженных на Харьковщине. В частности, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели.
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 16:45;