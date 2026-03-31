Где сегодня, 31 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Охримовки. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении враг один раз проводил штурмовые действия в районе Новой Кругляковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 88 атак, отметил Генштаб.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об опасных видах боеприпасов, обнаруженных на Харьковщине. В частности, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели.