Live

Где сегодня, 31 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:45   31.03.2026
Виктория Яковенко
С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Охримовки. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении враг один раз проводил штурмовые действия в районе Новой Кругляковки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 88 атак, отметил Генштаб.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов предупредил об опасных видах боеприпасов, обнаруженных на Харьковщине. В частности, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня, 31 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".