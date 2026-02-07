Де наразі на Харківщині точаться бої – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції українських захисників із початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Жорстокі бої точилися біля Зеленого, Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Два бої тривають і зараз.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників біля Петропавлівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.
Чотири бої наразі тривають.
Читайте також: Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де наразі на Харківщині точаться бої – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2026 в 16:32;