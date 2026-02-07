Де наразі на Харківщині точаться бої – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції українських захисників із початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Жорстокі бої точилися біля Зеленого, Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Два бої тривають і зараз.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників біля Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

Чотири бої наразі тривають.

