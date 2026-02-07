Где сейчас на Харьковщине идут бои — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.
Ожесточенные бои шли возле Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боя продолжаются и сейчас.
На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников у Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.
Четыре боя сейчас продолжаются.
