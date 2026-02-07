Где сейчас на Харьковщине идут бои — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.

Ожесточенные бои шли возле Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боя продолжаются и сейчас.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников у Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

Четыре боя сейчас продолжаются.

