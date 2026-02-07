Live

Где сейчас на Харьковщине идут бои — Генштаб ВСУ

Фронт 16:32   07.02.2026
Оксана Якушко
Где сейчас на Харьковщине идут бои — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.

Ожесточенные бои шли возле Зеленого, Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов. Два боя продолжаются и сейчас.

На Купянском направлении россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников у Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

Четыре боя сейчас продолжаются.

Читайте также: Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
Взрывы прозвучали в Харькове — россияне атакуют, в Белгороде — полный блекаут
07.02.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
Новости Харькова — главное 7 февраля: удар БпЛА, аварийные отключения
07.02.2026, 21:45
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
Враг оккупировал село в Харьковской области — DeepState
06.02.2026, 07:55
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля 2026: какой праздник и день в истории
07.02.2026, 06:00
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
Пожар в Харькове: огонь охватил крышу и перекрытие
07.02.2026, 21:33

Новости по теме:

07.02.2026
На севере Харьковщины было больше всего боев за сутки — Генштаб ВСУ
06.02.2026
На Купянщине без боев, на севере Харьковщины продолжается один – Генштаб ВСУ
05.02.2026
Враг атаковал возле Волчанска и Купянска: данные Генштаба ВСУ на 16:00
05.02.2026
У врага – минус РСЗО «Торнадо-С» и не только: Генштаб об успехах СОУ
01.02.2026
Бои на севере Харьковщины, на Купянском направлении затишье — сводка Генштаба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сейчас на Харьковщине идут бои — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 16:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз атаковали позиции украинских защитников с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ.".