До 14 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 10 березня
У вівторок, 10 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 0 до 2 тепла, вдень – від 10 до 12 градусів зі знаком «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 9 до 14 тепла.
Вітер західний – 5-10 м/с.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, найближчими днями потепління триватиме. Вже в середу, 11 березня, метеорологи очікують до +15 вдень. Втім, Укргідрометцентр інформує, що висхідний графік буде не нескінченним. На наступні вихідні знову очікують зниження температури, але не радикальне – до +9 вдень.
Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 20:14