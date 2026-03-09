До 14 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 10 березня

У вівторок, 10 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 0 до 2 тепла, вдень – від 10 до 12 градусів зі знаком «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 9 до 14 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, найближчими днями потепління триватиме. Вже в середу, 11 березня, метеорологи очікують до +15 вдень. Втім, Укргідрометцентр інформує, що висхідний графік буде не нескінченним. На наступні вихідні знову очікують зниження температури, але не радикальне – до +9 вдень.