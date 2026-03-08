Live

До 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 9 березня

Погода 19:10   08.03.2026
Оксана Горун
До 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 9 березня

У Харкові – стійке потепління. Регіональний центр із гідрометеорології перейшов на весняні цифри в прогнозах.

За даними метеорологів, 9 березня в Харкові та області буде облачна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Температура повітря в місті: вночі 0 – 2° морозу, вдень 8 – 10° тепла. В області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

Найближчими днями потепління триватиме. Уже в середу, 11 березня, метеорологи очікують до плюс 15 градусів удень. Втім, Укргідрометцентр інформує, що висхідний графік буде не нескінченним. На наступних вихідних очікують знову зниження температури, але не радикальне – до +9 вдень.

Автор: Оксана Горун
