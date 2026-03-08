До 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 9 марта

В Харькове — утойчивое потепление. Региональный центр по гидрометеорологии перешел на весенние цифры в прогнозах.

По данным метеорологов, 9 марта в Харькове и области будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный — 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в городе: ночью 0 – 2° мороза, днем ​​8 – 10° тепла. В области: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5 – 10° тепла.

В ближайшие дни потепление будет продолжаться. Уже в среду, 11 марта, метеорологи ожидают до плюс 15 градусов днем. Впрочем, Укргидрометцентр информирует, что восходящий график будет не бесконечным. На следующих выходных ожидают вновь понижение температуры, но не радикальное — до +9 днем.