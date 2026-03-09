Live

До 14 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 10 марта

Погода 20:14   09.03.2026
Елена Нагорная
Во вторник, 10 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололед.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 0 до 2 тепла, днем — от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 9 до 14 тепла.

Ветер западный – 5-10 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», в ближайшие дни потепление будет продолжаться. Уже в среду, 11 марта, метеорологи ожидают до +15 днем. Впрочем, Укргидрометцентр информирует, что восходящий график будет не бесконечным. На следующих выходных вновь ожидают понижение температуры, но не радикальное — до +9 днем.

Автор: Елена Нагорная
