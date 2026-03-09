До 14 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 10 марта
Во вторник, 10 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололед.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 0 до 2 тепла, днем — от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 9 до 14 тепла.
Ветер западный – 5-10 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», в ближайшие дни потепление будет продолжаться. Уже в среду, 11 марта, метеорологи ожидают до +15 днем. Впрочем, Укргидрометцентр информирует, что восходящий график будет не бесконечным. На следующих выходных вновь ожидают понижение температуры, но не радикальное — до +9 днем.
Читайте также: Сегодня 9 марта 2026: какой день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «До 14 градусов тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 10 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 20:14;