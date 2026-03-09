Live

Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   09.03.2026
Оксана Горун
Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории

9 марта – День рождения Тараса Шевченко. В 2006-м на 9 марта также приходится День Содружества наций. В этот день в 2022-м ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. В 1918-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. В тот же день провозгласили создание Белорусской народной республики. В 1930-м в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого Союза освобождения Украины. В 1959-м в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. В 1831-м создали Французский иностранный легион. В 1796-м Наполеон женился на Жозефине Богарне. В 1500-м из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию.

Праздники и памятные даты 9 марта

9 марта – День рождения Тараса Шевченко.

Второй понедельник марта – это День Содружества наций.

Также сегодня: Международный день ди-джея и День Барби.

9 марта в истории

9 марта 1500 года из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. Подробнее.

9 марта 1796 года Наполеон, будущий император Франции, женился на Жозефине Богарне. Подробнее.

9 марта 1814 года в Моринцах Черкасской области родился Тарас Шевченко. Подробнее.

9 марта 1831 года король Франции Луи-Филипп создал Французский иностранный легион. Подробнее.

9 марта 1918 года провозглашено создание Белорусской народной республики (БНР). Подробнее.

9 марта 1918 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. Подробнее.

9 марта 1930 года в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого «Союза освобождения Украины». Подробнее.

Судебный процесс Союза освобождения Украины
Фото: Діло, Lviv-Lwów, March 1930

9 марта 1959 года на торговой ярмарке детских товаров в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. Подробнее.

9 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. Также в этот день появилось сообщение об уничтожении военной базы РФ в этом районе.

9 марта 2023 года ночью российская армия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В том числе около 15 «прилетов» насчитали в Харьковской области.  Били преимущественно С-300, но по Песочину прилетела и разрушительна Х-22. Удары пришлись по ТЭЦ и трансформаторным подстанциям. Харьков остался полностью без света, тепла и воды.

Церковный праздник 9 марта

9 марта чтят память сорока мучеников, которые в Севастийском озере мучились. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 марта поют синицы – быть теплу.

Если перелетные птицы уже прилетели, год будет урожайным.

Если 9 марта нет снега – весна будет ранняя.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя совершать крупные покупки.

Нельзя в этот день ругаться и сквернословить.

Нельзя плохо думать о людях.

Автор: Оксана Горун
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 марта – День рождения Тараса Шевченко. В 2006-м на 9 марта также приходится День Содружества наций. В этот день в 2022-м ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей".