Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 9 марта

9 марта – День рождения Тараса Шевченко.

Второй понедельник марта – это День Содружества наций.

Также сегодня: Международный день ди-джея и День Барби.

9 марта в истории

9 марта 1500 года из Португалии отправилась экспедиция Педру Кабрала, открывшая для европейцев Бразилию. Подробнее.

9 марта 1796 года Наполеон, будущий император Франции, женился на Жозефине Богарне. Подробнее.

9 марта 1814 года в Моринцах Черкасской области родился Тарас Шевченко. Подробнее.

9 марта 1831 года король Франции Луи-Филипп создал Французский иностранный легион. Подробнее.

9 марта 1918 года провозглашено создание Белорусской народной республики (БНР). Подробнее.

9 марта 1918 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады после возвращения в Киев. Подробнее.

9 марта 1930 года в Харькове начался судебный процесс над членами так называемого «Союза освобождения Украины». Подробнее.

9 марта 1959 года на торговой ярмарке детских товаров в Нью-Йорке впервые продемонстрировали куклу Барби. Подробнее.

9 марта 2022 года начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей. Также в этот день появилось сообщение об уничтожении военной базы РФ в этом районе.

9 марта 2023 года ночью российская армия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В том числе около 15 «прилетов» насчитали в Харьковской области. Били преимущественно С-300, но по Песочину прилетела и разрушительна Х-22. Удары пришлись по ТЭЦ и трансформаторным подстанциям. Харьков остался полностью без света, тепла и воды.

Церковный праздник 9 марта

9 марта чтят память сорока мучеников, которые в Севастийском озере мучились. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 марта поют синицы – быть теплу.

Если перелетные птицы уже прилетели, год будет урожайным.

Если 9 марта нет снега – весна будет ранняя.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя совершать крупные покупки.

Нельзя в этот день ругаться и сквернословить.

Нельзя плохо думать о людях.